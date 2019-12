Canciller de Cuba cancela sello por Aniversario 60 del MINREX

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en ceremonia efectuada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, canceló el sello postal conmemorativo por el Aniversario 60 de ese organismo.

En la cancelación, participaron también Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones, y Carlos Asencio Valerino, director del grupo Correos de Cuba.

La estampilla fue diseñada por José Antonio Medina, y reproduce una foto de Fidel Castro Ruz durante su intervención en las Naciones Unidas en octubre del 79, en su condición de Presidente del Movimiento de Países No Alineados.

Marcelino Medina, viceministro primero del MINREX, recordó que ese ministerio se fundó el 23 de diciembre del 1959, en medio de las transformaciones que resultaron imprescindibles para establecer los cimientos de la Patria libre.

