Canciller de Angola llegará a Cuba en visita oficial

El ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Manuel Domingo Augusto, arriba este martes a Cuba para realizar una visita oficial.

En la Isla el Canciller angolano se reunirá con su par, Bruno Rodríguez, y recorrerá instalaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el Polo Científico de La Habana.

Cuba y Angola establecieron relaciones diplomáticas el 11 de noviembre de 1975, y desde entonces establecieron vínculos históricos forjados en la lucha por la independencia y defensa de la soberanía del país africano.

Durante más de 40 años desarrollaron nexos de cooperación en sectores como salud, construcción, educación, ciencia y tecnología, agricultura, defensa, energía y aguas; y actualmente en Angola prestan servicio más de 800 especialistas cubanos de la salud.

