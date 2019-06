Canciller cubano sostiene encuentro con su homóloga de Canadá

Toronto, Canadá. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dialogó este viernes, en Toronto, con su homóloga de Canadá, Chrystia Freeland, en un encuentro que da continuidad al intercambio sostenido en La Habana en mayo pasado entre ambos cancilleres.

Rodríguez Parrilla reiteró a su par canadiense la preocupación de las autoridades de la Isla por la suspensión de los servicios de otorgamiento de visas a los ciudadanos cubanos en su Consulado en La Habana.

Explicó que esa decisión afecta la relación bilateral, y, particularmente, a las familias, y reiteró que no existe la menor evidencia de riesgos para la seguridad de los diplomáticos canadienses o de otros países en La Habana.

Rodríguez Parrilla agradeció nuevamente la posición del gobierno del país norteño frente a la aplicación de la Ley Helms-Burton, así como su tradicional apoyo a la resolución contra el bloqueo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.