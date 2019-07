Canciller cubano ratifica tolerancia cero a la trata de personas

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la Isla mantiene una política de tolerancia cero frente a la trata de personas en el Día Mundial de lucha contra ese flagelo.

Cuba mantiene también un desempeño ejemplar en la prevención, enfrentamiento y respuesta a esa problemática, escribió el Titular de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter, y añadió que la baja incidencia en la mayor de las Antillas está asociada a los logros sociales y de seguridad ciudadana e igualdad de oportunidades.

En el caso cubano existe un plan de acción nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas, el cual comprende el período 2017-2020.

El Estado es signatario de instrumentos jurídicos que guardan relación con la trata de personas tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

