Canciller Cubano expresa condolencias al pueblo y gobierno australianos

La Habana.- Cuba expresó este lunes sus condolencias al pueblo y gobierno de Australia, donde se reportan la muerte de más de una veintena de personas y severos daños a la flora, fauna e infraestructuras.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió sus sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Australia por la pérdida de vidas humanas, los daños a la fauna, flora y materiales ocasionados por los incendios forestales en ese país, las cuales extendió a los familiares de las víctimas y los damnificados.

Los siniestros que afectan a Australia son provocados por una ola de calor extremo, y se habla de 23 personas fallecidas y unas mil 50 viviendas destruidas.

Al menos 480 millones de mamíferos, reptiles y aves fueron afectados y muchos de los sobrevivientes podrían morir por la falta de alimento y refugio, resultantes de la pérdida de sus hábitats.

