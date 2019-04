Canciller cubano condena maniobra golpista en Venezuela

La Habana, Cuba. – El Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez condenó el intento de golpe de Estado protagonizado por un pequeño grupo de militares y con la participación directa de Juan Guaidó y Leopoldo López, líderes de la oposición violenta y aliados de los planes de Estados Unidos para derrocar la Revolución Bolivariana.

En su cuenta de Twitter, Rodríguez Parrilla condeno el intento de golpe de Estado y ratificó el apoyo de Cuba al presidente constitucional Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, víctima de un plan norteamericano de agresión.

Por su parte en la propia red Twitter el presidente venezolano Nicolás Maduro informó de su conversación con todos los mandos militares de Venezuela, quienes siguen fieles a la Constitución y a la legalidad, mientras convocó al pueblo a defender la Revolución hoy agredida por una minoría.

Ante el llamado a defender la Revolución bolivariana el pueblo venezolano esta saliendo a las calles colmando las cercanías del Palacio de Miraflores, sede de la presidencia de Venezuela.

