Cancelación postal en saludo al 10 de Octubre (+Fotos)

En saludo a la histórica fecha del 10 de Octubre, hoy se canceló en el museo municipal de Manzanillo una emisión postal especial alegórica a la efeméride.

21 personalidades y 9 lugares de trascendencia en la historia patria recogen los sellos que se cancelaron este martes en la oriental provincia cubana.

En la cita estuvieron presentes el Primer Secretario del Partido en Granma, Federico Hernández, y el Presidente de la Asamblea Provincial, Manuel Santiago Sobrino Martínez.

Esa cancelación de una emisión postal forma parte de las actividades por el aniversario 150 del inicio de las luchas independentistas en Demajagua, en 1868, a la que se suma la inauguración del mercado La Kaba, otra de las obras de impacto social que abren al público en Manzanillo.

