Brigada Venceremos rendirá tributo a Fidel

Santiago de Cuba. – El contingente número 50 de la Brigada de Solidaridad Venceremos llegó este martes a Santiago de Cuba, donde rendirán tributo al líder de la Revolución Fidel Castro, en el cementerio Santa Ifigenia.

En el acto de bienvenida en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, ellos mostraron emoción y significaron estar esperanzados por recorrer la Ciudad Héroe y conocer los sitios vinculados a la historia patria, sus héroes y mártires.

Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, dijo a la prensa que este fue el primer grupo de solidaridad con la nación caribeña, y que al viajar sin permiso del gobierno estadounidense revelan su derecho como pueblo de venir libremente a este país.

El también Héroe de la República de Cuba destacó que la «Venceremos» fue parte dinámica en la liberación de Los CINCO, con su aporte militante a la lucha desde el propio imperio.

