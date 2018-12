Asuntos económicos de Cuba bajo la lupa parlamentaria

La Habana, Cuba. – Asuntos de interés para la vida del país abordarán, el 16 y 17 de diciembre, las diez comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo al Período Ordinario de Sesiones con fecha de inicio el día 21.

La ComisiónAgroalimentaria, de acuerdo con su presidente, Ramón Osmany Aguilar, tendrá, entre otros temas, el análisis y aprobación de los resultados del control y fiscalización a la implementación del programa de autoabastecimiento municipal de productos agrícolas.

Por su parte, en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, se abordará la implementación de la política para el desarrollo de las fuentes renovables, así como las medidas adoptadas para el enfrentamiento al robo de combustible.

Cómo marchan el plan hidráulico y la construcción de viviendas, serán otros tópicos tratados, precisó su vicepresidenta, Magda Ileana Pérez.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.