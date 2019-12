Asisten Raúl y Díaz-Canel a sesión parlamentaria

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa hoy el IV Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la jornada de este sábado los diputados designarán al Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, el Secretario y el resto de los miembros del Consejo de Ministros.

Además, se aprobará el cronograma legislativo para la implementación de la Constitución, así como serán ratificados los acuerdos y disposiciones del Consejo de Estado.

Con anterioridad, los parlamentarios aprobaron las leyes sobre la Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, también de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, que constituyen un valioso aporte al perfeccionamiento institucional de nuestro Estado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.