Asiste Presidente de Cuba a inauguración de la Universidad de Artemisa

Artemisa, Cuba. – El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este sábado a la inauguración de la nueva sede de la Universidad de Artemisa.

Durante el acto inaugural se conoció que el centro acoge a más de 400 estudiantes de las facultades de Ciencias de la Educación, Sociales y Humanísticas, según informó el rector, Carlos Eduardo Suárez Ponciano.

Junto al Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y otros altos dirigentes de la provincia y el país, el Presidente cubano recorrió la nueva sede donde destacó las buenas condiciones de los docentes y dormitorios.

Tras departir con estudiantes, profesores y artistas que amenizaron la ceremonia de apertura, Miguel Díaz-Canel, dijo sentirse satisfecho por la obra reconstruida y espera lo mejor de la Universidad de Artemisa.

