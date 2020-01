Asiste Presidente de Cuba a balance del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero asisten al balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde se analizan temas vinculados al empleo y la ubicación laboral de los jóvenes.

Según el perfil en Twitter de la Presidencia, en el encuentro se analizan los principales procesos y problemas identificados por el organismo, comenzando con el Programa Empleo, aspecto fundamental a resolver.

El presidente cubano señaló la necesidad de vincular los adiestrados a los procesos de las entidades, la participación en cursos de superación y maestrías, dándoles participación en decisiones.

José Ángel Fernández, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en el país, publicó en esta red social que la organización también participa en el balance y que un tema de análisis es la atención a la fuerza de trabajo calificada.

