Asiste Machado Ventura a la asamblea juvenil en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba asistió este domingo a la Asamblea XI Congreso de la UJC en la central provincia de Cienfuegos, donde los jóvenes pasaron revista al quehacer de su organización.

Las grandes tareas siempre han estado en manos de la juventud y esta ha sabido cumplirla con creces. Tiene el legado de la vida, obra y pensamiento de Fidel, señaló el también integrante del Buró Político al reflexionar sobre el papel de los jóvenes en la construcción del socialismo y la defensa de la Revolución.

Por su parte Arianna Gil Rodrigo delegada por la Termoeléctrica cienfueguera aseguró que Todos somos Juventud y estamos por un mismo propósito: el de contribuir a una mejor organización, pero también el de salvar y defender por siempre la Revolución Cubana.

La Asamblea XI Congreso de la UJC en la central provincia de Cienfuegos eligió a la dirección que conducirá a la organización en los próximos años, así como conformó la delegación de ese territorio a la próxima cita juvenil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.