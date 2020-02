Asiste Machado Ventura a la Asamblea de la UJC en Holguín

Holguín , Cuba. – Con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se desarrolló la Asamblea Provincial de Balance XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en Holguín.

Los delegados debatieron como temas centrales el fortalecimiento de la organización y el análisis de los resultados de su labor durante los últimos 5 años.

Previo al encuentro, como paso hacia la celebración en abril del XI Congreso de la UJC, los jóvenes holguineros desarrollaron un amplio programa de actividades políticas en sus estructuras de base y de impulso a los diferentes proyectos socio-económicos del oriental territorio.

A la Asamblea, que tuvo lugar en el teatro Celia Sánchez, en la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, asistieron más de 200 delegados de distintos sectores de la sociedad en los municipios holguineros.

Los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, en Holguín, ratificaron su compromiso de contribuir con el desarrollo económico y social del país, durante su Asamblea Provincial de Balance XI Congreso con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En el encuentro, los delegados analizaron temas referidos a la enseñanza, la responsabilidad, la confianza en los jóvenes militantes y no militantes.

Las principales intervenciones se centraron en obtener mejores resultados en cada sector donde se desenvuelven los jóvenes, como en el desarrollo de la zafra azucarera, el conocimiento de la historia, la educación, así como el crecimiento a las filas de la UJC y el PCC.

Yanelis Rodríguez, Secretaria de la UJC en Holguín, significó que el ingreso de los jóvenes a las filas de la organización debe convertirse en prioridad.

