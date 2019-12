Asiste Díaz-Canel a debates parlamentarios

La Habana, Cuba.- Con la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, del Parlamento, analizaron los resultados del control y fiscalización realizado al programa de la vivienda.

Los diputados conocieron que hasta el mes de diciembre de 2019, se concluyen 43 mil 700 viviendas, cifra superior en 10 mil 801 en relación con el plan, lo que representa el 122 por ciento.

Igualmente Vivian Rodríguez Salazar, titular de la Dirección General de la Vivienda, destacó que se han beneficiado 490 madres con tres hijos o más, como parte del programa de atención a la dinámica demográfica.

Los legisladores conocieron de las acciones de rehabilitación y recuperación de inmuebles afectados por fenómenos meteorológicos.

