Asiste Díaz-Canel a debates en la Comisión de Asuntos Económicos

La Habana, Cuba. – Con la presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la Comisión de Asuntos Económicos inició sus debates correspondientes en el Palacio de Convenciones de La Habana, como antesala al IV Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De igual forma, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, asiste a los debates de las Comisiones Permanentes de Trabajo de Agroalimentaria y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que sesionan de conjunto.

También en la jornada de hoy, el ministerio de Energía y Minas ofrecerá una información sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel de país para afrontar la situación energética.

Será evaluado, además, el impacto de los accidentes del tránsito en la economía y la sociedad durante el año y los resultados de las medidas adoptadas para disminuirlos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.