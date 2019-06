Asegura presidente cubano que batalla económica exige inteligencia

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que la batalla por el avance económico de la nación precisa de inteligencia y actitudes más proactivas que no lo demoren.

Con esas palabras concluía la visita gubernamental que, por espacio de dos días, encabezó a la occidental provincia de Pinar del Río, con resultados palpables vinculados al desarrollo local.

Encomió las proyecciones del polo productivo del municipio Sandino, donde un proyecto de aprovechamiento hidráulico posibilitará elevar producciones agropecuarias, entregar agua de calidad a los pobladores de Las Martinas y responder a los reclamos del turismo internacional por su proximidad a la península de Guanahacabibes.

En Pinar del Río, el mandatario visitó además la fábrica de refrescos Los Portales, élite de esa producción en Cuba, y donde se adoptan medidas para disminuir los efectos del bloqueo estadounidense.

