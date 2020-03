Arranca hoy la Campaña de Vacunación Antipoliomielítica

Santaigo de Cuba. – A partir de este lunes se inicia en toda Cuba la LIX Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica con la cual más de 48 mil niños de la provincia de Santiago de Cuba se beneficiarán con ese programa ampliado de inmunización gratuita.

En la primera etapa que transcurrirá del 2 al 7 de marzo, recibirán por via oral la dosis del inmunógeno los niños con un mes de nacido hasta los 2 años, 11 meses y 29 días.

En la segunda comprendida del 27 de abril al 2 de mayo se le reactivará con una dosis a estos pequeños y a los que tengan 9 años, siempre y cuando no presenten en esos momentos, alguna fiebre, vómitos o diarreas.

Cuba, desde el año 1962 lleva adelante campañas de vacunación contra la poliomielitis, donde ha suministrado más de 84 millones de dosis contra esa enfermendad.

