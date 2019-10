Aplazan en Cuba hasta el 2020 Comprobación Nacional

La Habana, Cuba. – Gladys Bejerano, Contralora General de la República de Cuba anunció hoy en su cuenta de Twiiter el aplazamiento hasta abril de 2020 de la XIV Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno que cada año se realiza en entidades económicas cubanas.

Aplazada para abril 2020, la XIV Comprob. Nac. al SCI. Limitaciones objetivas indican que lo racional en estos momentos es no realizar el despliegue de todas las fuerzas que intervienen y concentrarnos en una etapa previa de capacitación para auditores y auditados, escribió en Twitter la titular de la Contraloria General de la República.

Bajo la dirección de esa entidad de fiscalización y control, cada año en Cuba cientos de economistas y auditores se despliegan en empresas y organismos para comprobar sus controles económicos y establecer medidas que ayuden a un mejor desempeño financiero y de control de los recursos del Estado cubano.

Atendiendo a la actual coyuntura energética que enfrenta el país y considerando los recursos que implica una acción de control nacional, se decidió el aplazamiento de la Comprobación Nacional al Sistema de Control Interno hasta el 2020.

