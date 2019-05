Analiza Díaz-Canel proyectos de ciberseguridad en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel revisó cómo progresa el proceso de ciberseguridad en la Isla en una reunión a la que asistió el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista José Ramón Machado Ventura.

En el encuentro se presentó la plataforma de gestión integral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus proyectos priorizados entre los que destacan la digitalización de los expedientes laborales y el cambio de chequeras por tarjetas magnéticas.

La automatización del riego, el control de vehículos terrestres, el trabajo en la robótica médica y un nuevo prototipo de cajas para la recepción de la televisión digital también fueron temas de la reunión.

Además la empresa del Ministerio del Interior dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas presentó su impacto en las áreas de seguridad, verificación e identificación mediante huellas y otros proyectos aplicables a la vida civil.

