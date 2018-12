Amplia participación popular en el debate constitucional (+Fotos)

El proyecto de Constitución se construyó con el aporte del pueblo y de mucha gente e inteligencia que ha generado la Revolución , dijo ante el parlamento el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, al explicar los cambios al texto de la nueva Carta Magna.

Ante el Primer secretario del Partido, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, señaló que casi 9 millones de personas participaron en las más de 133 mil reuniones realizadas en todo el país.

Reveló que el Artículo 68, referido al matrimonio, acaparó la mayoría de las opiniones, con un 24 por ciento, seguido por lo referido a la figura del presidente, con el 11, 24 por ciento.

Acosta afirmó que otros asuntos muy discutidos fueron, entre otros, el trabajo como obligación, los gobiernos provinciales, y la asistencia jurídica a los detenidos.

El Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, dijo que de una forma u otra se aceptaron más del 50 por ciento de las propuestas analizadas por la Comisión de procesamiento del nuevo texto constitucional.

Tuvo que hacerse un análisis porque no se puede ir por la cuestión estadística, ya que es muy difícil decir que una idea tiene más valor que otra por la frecuencia, por el número de veces que se hace, subrayó Acosta en el Parlamento.

Explicó que en el procesamiento de las opiniones se buscó la opinión de muchos expertos en diversas áreas, para que cada propuesta de nuestro pueblo fuera analizada y valorada, y después de muchas discusiones y revisiones presentarla a la Comisión Redactora.

El Secretario del Consejo de Estado, aseguró en el Plenario de la Asamblea nacional que lo más importante es que el pueblo vea el nivel de aceptación y se reconozca en el texto.

Más de 4 mil cubanos residentes en 123 países visitaron la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, para participar en la consulta popular para la redacción de la Constitución.

Al informar a la Asamblea Nacional el resultado de la consulta popular del proyecto de Constitución, el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, dijo a los diputados que de esa cifra solo se registraron propuestas de 50 países.

El principal planteamiento, aclaró a los diputados, es que se les garanticen igualdad en el disfrute de los derechos, en particular al voto y a la seguridad social, en tanto, de las propuestas denominadas tipo se aceptó el 40 por ciento.

También, se evaluaron opiniones expresadas por otras vías como las redes sociales, cartas a la población, y las derivadas de los análisis en universidades, y centros científicos.

760 cambios, entre adiciones y eliminaciones de artículos, frases, y palabras, tiene el nuevo proyecto de Constitución que se presenta a los diputados a la Asamblea Nacional.

El Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, informó que se mantienen los 11 títulos, aunque algunos variaron su ubicación, y de los 224 artículos se modifican 134.

Para eso se realizó la consulta popular, para tener en cuenta la opinión del pueblo, enfatizó el también diputado al continuar explicando los cambios en el proyecto de Constitución.

Al referirse al preámbulo, señaló entre los ajustes realizados en el contenido lo relativo a la lucha clandestina, el internacionalismo proletario, y la mención de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre.

En los fundamentos económicos del Proyecto de Constitución se reafirma la economía socialista, y se incorpora un artículo que define la participación de los trabajadores en los procesos de dirección de la economía.

El diputado Homero Acosta explicó en el Parlamento que la futura Carta Magna ratifica la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, la social de todo el pueblo, y agrega la privada, en los marcos de la economía socialista, y la propiedad de las instituciones.

También en el texto constitucional se establece la regulación por el estado de la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas no estatales, e incluye una más justa distribución de las riquezas.

El Secretario del Consejo de Estado informó a los parlamentarios que primó la propuesta relacionada con el trabajo como deber social, y el remunerado, fuente principal de adquisición de riquezas.

La nueva Constitución hace explícito que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana , afirmó en el parlamento el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, quien señaló que se reconoce a la dignidad humana como sustento fundamental de todos los derechos y deberes.

También se añadió el derecho a disfrutar de los espacios públicos y establecimientos de servicios, y se cambió el concepto de vivienda digna por adecuada, además de añadir el concepto de hábitat seguro y saludable.

La Constitución no define quienes conforman un matrimonio, sino que esa es una de las formas de organización de las familias, y dentro de dos años se someterá a referendo en el Código de Familia.

Es la solución que hemos buscado para un artículo que polariza la opinión y es complejo, sin olvidar el principio de la igualdad, dijo Homero Acosta al explicar a los parlamentarios las modificaciones constitucionales.

La responsabilidad de los hijos con sus padres y abuelos está refrendada en la nueva Carta Magna, texto que considera a niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, indicó que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad.

Como deberes, se incluyen en la Constitución respetar y proteger los símbolos patrios, y en las garantías de debido proceso se establece disponer de asistencia letrada desde el inicio de esa acción legal.

En su detallada intervención, Acosta aclaró a los parlamentarios reunidos en Plenaria que el mandato presidencial se mantiene igual en cuanto a las edades mínimas y máximas, así como a la duración del período de gobierno y la vía de elección.

