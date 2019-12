Agradecen a Fidel y Raúl regreso a la Patria de los Cinco

La Habana, Cuba. – Un reconocimiento a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, contentivo de un cuadro con la imagen de Fidel, Raúl y los Cinco Héroes, entregó la vice presidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Noemí Rosa Fernández, a los luchadores antiterroristas.

En el acto por el quinyo aniversario del regreso de los Cinco, presidido por Víctor Gaute, miembro del secretariado del Partido Comunista de Cuba, Gerardo Hernández sentenció que siempre será incuestionable la leltad a Fidel, Raúl, Díaz-Canel y el pueblo.

A nombre de los Cinco Héroes, agradeció a las personas que hicieron posible su retorno a la Patria, a Fidel, donde quiera que esté y a Raúl que siempre estuvo al tanto de ellos y sus familiares.

José Ángel Fernández, presidente de la FEU, dijo en el acto por el quinto aniversario del regreso de los Cinco que la batalla política por el retorno de los antiterroristas demostró la unidad del pueblo.

