Advierten posible agravamiento de tensión entre La Habana y Washington

Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, advirtió este domingo sobre un agravamiento de las tensiones entre ambos países por la agresividad de la política exterior estadounidense.

En declaraciones a la Agencia Francesa de Prensa, AFP, el diplomático cubano precisó que quienes llevan la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental tienen conductas extremas y agresivas hacia la Isla.

Añadió que ellos se empeñan en romper todos los lazos y cerrar las embajadas, y aclaró que las autoridades cubanas no desean eso, pero, afirmó, están preparadas para ello.

Asimismo, Carlos Fernández de Cossío ratificó la disposición de Cuba de tener una relación respetuosa con Estados Unidos y señaló que fue esperanzador para el pueblo el anuncio en diciembre de 2014 por los expresidentes cubano Raúl Castro y estadounidense Barack Obama, del histórico acercamiento entre ambas naciones.

