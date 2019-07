Aclaman a Díaz-Canel en Bayamo (+Fotos)

Granma, Cuba. – El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue aclamado por cientos de bayameses al visitar obras sociales concluidas en la capital de Granma, a propósito de celebrarse hoy 66 años del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes.

Díaz-Canel, se sintió estimulado por el remozamiento de El Beisbolito y un campo de fútbol en el barrio conocido por Las Caobas, estuvo en la Fonda Integral El Tuxpan y en el Centro Comercial Siboney del barrio homónimo.

En áreas de la Plaza de la Revolución de Bayamo, el mandatario visitó el Cine Céspedes, dotado de nueva tecnología y reparado de manera integral, y en el Palacio de Computación y Electrónica.

El presidente estuvo acompañado por las máximas autoridades de Granma, Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido, y Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente del gobierno.

