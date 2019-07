Acceso seguro a Internet para todos

La Habana, Cuba. – El Foro Internacional por la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines pacíficos sesionará en el Hotel Iberostar Grand Packard en La Habana, desde hoy y hasta el 10 de julio próximo.

Organizado por el Ministerio de Comunicaciones de Cuba el evento contará con la presencia de delegados de varios países.

El ministro del ramo, Jorge Luis Perdomo, adelantó a través de su cuenta en la red social Twitter que entre los temas que se abordarán destacan la aplicación del derecho internacional en el uso del ciberespacio, normativas a seguir y gobernanza de Internet.

La pasada semana Cuba aprobó nuevas normativas jurídicas de rango superior que regularán el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como parte de la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.