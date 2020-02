A 62 años del histórico ascenso a Comandantes de Raúl y Almeida

Cuba. – Este 27 de febrero se cumplen 62 años de que los entonces capitanes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque fueran ascendidos, por Fidel, a Comandantes del Ejército Rebelde.

Algunos días después de la victoria en Pino del Agua, un combate dirigido por el líder de la Revolución cubana Fidel Castro, éste le comunica al entonces capitán Raúl Castro que había sido designado para marchar hacia la zona noreste del oriente cubano al mando de una nueva columna guerrillera.

Cuando Raúl supo de la noticia escribió en su diario de campaña: “Caminando con Fidel por el patio de la casa, me informó que escogiera 50 hombres para realizar la misión que le pedí una vez. Me volví loco de contento y empecé a trabajar preparando la gente. Le puse por nombre: Operación Frank País García en honor al inolvidable combatiente caído”.

Tres días más tarde, el 27 de febrero de 1958, se emitieron las órdenes para ascender, con grados de Comandante, a Raúl y Juan Almeida Bosque.

(Con información de la página web de Canal Caribe)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.