Una carrera por año nuevo

La Habana, Cuba. – Entre más de un centenar de participantes se realizó el cierre deportivo que marcó la versión cubana de la Carrera de San Silvestre, que celebró el aniversario 61 del triunfo de la Revolución y el inicio del 2020.

Agustín Abril, director de programación deportiva del Instituto Nacional de Deporte y Cultura Física, dio las campanadas de arrancada, junto a Carlos Gattorno, máximo ejecutivo del proyecto Marabana-Maracuba.

El área que circunda la Ciudad Deportiva capitalina fue sede del certamen a la distancia de 10 kilómetros quedando como ganadores Alejandro Manuel Rodríguez y Lisandra Gómez, ambos miembro de la preselección nacional de triatlón.

Roberto Varona, principal promotor del evento, destacó que la convocatoria crece con la presencia de corredores de largo aliento miembros de las preselecciones nacionales de distintas disciplinas y asiduos a la prestigiosa Marabana, principal carrera cubana.

