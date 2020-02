Triunfo de Kebert en Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – El progreso sistemático del novel trebejista Kebert Solares Orozco, Maestro FIDE (MF) con apenas 16 años, se ratificó este mes en la provincia de Las Tunas, donde ganó el grupo principal del Torneo Nacional en homenaje al jugador y entrenador Dublas Nelson Guerrero Pérez.

Por su desempeño, el atleta fue el más destacado de Ciego de Ávila el pasado año y acumuló 6,5 puntos, suficientes para aventajar en media unidad al también Maestro espirituano Kemel Antonio Gallo.

Datos publicados en el blog Ajedrez Cubano refieren que Ciego de Ávila tuvo, además, dominio absoluto en el tercer grupo de este evento, gracias al certero desempeño de Jorge Garcell Roque y Adalberto Gómez Segura.

Otra competencia con seis jugadores de la provincia aconteció en Cienfuegos, sede del Torneo Nacional Universidad Carlos Rafael Rodríguez, donde los Expertos Alian Borroto Fajardo y Yusley Cárdenas Núñez resultaron subcampeones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.