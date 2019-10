Sancti Spíritus gana comodo el primero

La Habana, Cuba. – Sancti Spíritus brindó fiesta a su público este domingo al ganar 8 carreras por cero el primer juego en los duelos por comodines frente a Matanzas.

Yoén Socarrás logró el éxito con una labor de alta calidad, José Luis Braña lanzó los dos últimos innings, mientras que Geyser Cepeda y Dismani Ortiz aportaron jonrones en una ofensiva donde también destacó Frederich Cepeda.

Este duelo se reanudará en Matanzas el martes por la tarde, y de ser necesario el tercer juego será el miércoles a las 10:00 de la mañana; pero Industriales y Granma no lograron jugar debido a problemas en la transportación de los habaneros.

Debido a esa afectación se reajustó el calendario de la serie; capitalinos y granmenses juegan hoy y viajarán a lLa Habana el martes, jugarán al día siguiente a las 02:00 de la tarde, y de ser necesario el tercer partido sería el jueves a las 10:00 de la mañana.

