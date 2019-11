Rutas y andares beisboleros

La Habana, Cuba. – Esta tarde inician nuevas subseries en la segunda fase de la temporada; Camagüey visita a Industriales, Santiago de Cuba recibe a Las Tunas, y Matanzas a Cienfuegos.

Camagüeyanos y santiagueros lideran con 40 victorias; 2 por detrás están los matanceros, y apenas a media decisión de los Cocodrilos aparecen los Leñadores tuneros; los cienfuegueros marchan quintos a un éxito del cuarto lugar; y los habaneros a tres y medio de esa frontera.

En cuanto a los liderazgos individuales, Pavel Quesada muestra average de 425; Edilse Silva tiene 13 jonrones; y Yusniel Ibáñez acumula 63 remolques.

Aún sin incorporarse a la segunda fase, Yasmany Insua promedia 1, 84 carreras limpias; sigue al frente de las victorias con 9 junto al inactivo Miguel Ángel Lastra; y Carlos Juan Viera ponchó a 67.

