Preparativos para Media Maratón de Varadero

La Habana, Cuba. – A poco más de un mes de la celebración de la III Media Maratón de Varadero, prevista para el 29 de marzo, los organizadores confirmaron la excelente marcha de los preparativos, y la inclusión de la celebración en el programa de los destinos de la Asociación de Mundial de Touroperadores de esas carreras.

Alberto Juantorena, presidente de la Federación Cubana de Atletismo, anunció que cada año se suman nuevos destinos para darle más visibilidad a las competiciones, y que los corredores puedan asistir.

Juantorena adelantó que la expectativa es sobrepasar los 200 visitantes y acercarse a 1500 de casa, dos cantidades que mejorarían lo conseguido en las dos primeras ediciones, además de que se mantendrá la asistencia de algunas estrellas de Kenia y Etiopía.

La carrera, que tiene como organizador conjunto a Travel Servise dirigido por Fernando Pineda, volverá a arrancar desde las áreas exteriores del hotel Meliá Varadero y con meta en el céntrico Parque Hicacos.

