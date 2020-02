Otra buena marca de Yarisley Silva en Francia

Francia. – La cubana Yarisley Silva consiguió este domingo un registro de 4 metros y 74 centímetros para terminar en el segundo puesto del mitin Estrellas de la Pértiga, celebrado en la localidad francesa de Clemont-Ferrand.

Yarisley no pudo superar los 4-80 con que la estadounidense Sandy Morris consiguió el triunfo, pero la marca conseguida evidencia su buen inicio en la presente temporada en salas techadas y rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio el verano entrante.

En la rama masculina, el triunfo correspondió al formidable sueco Armand Duplantis, quien después de fijar en 6 metros y 1 centímetro la altura ganadora, falló cuando intento mejorar su récord mundial con un salto sobre los 6-19.

La gira invernal de los atletas cubanos continuará el próximo viernes cuando el estelar saltador de longitud Juan Miguel Echevarría se presente en Noruega.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.