Omara Durand: nominada para Premios Laureus

La Habana, Cuba. – La velocista Omara Durand destacó que el solo hecho de su nominación a los Premios Laureus 2020, es un reconocimiento al deporte de Cuba.

Todo lo que hemos logrado los deportistas cubanos solo fue posible por el impulso dado a esta esfera por Fidel y la Revolución, significó al conocerlo desde el Centro de Rehabilitación Internacional La Pradera, donde se recupera de una lesión.

Omara dijo que podría obtenerlo o no en esta segunda vez en integrar la lista de candidatos a Mejor atleta con discapacidad, pero ya estar en ella es un triunfo personal y colectivo del deporte en nuestro país.

Ganadora de medallas de oro en 100, 200 y 400 metros T 12, de débiles visuales profundos, en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Dubai, y en los VI Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, opta por la distinción entre 6 nominados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.