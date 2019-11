Messi, favorito de la prensa al Balón de Oro

El argentino Lionel Messi es considerado como el seguro ganador del Balón de Oro 2019, de acuerdo con el criterio de diversas publicaciones de prensa sobre el premio que entregará el próximo lunes la revista francesa France Football.

Tras unos meses de incertidumbre, el panorama comienza a aclararse y ya son varios medios los que sitúan al argentino levantando su sexto entorchado, escribió el portal digital español Marca.

Todos los caminos conducen a Leo, que de entrada asoma con dos números impactantes: en 2019 lleva 44 goles y 17 asistencias en 52 partidos, expuso el diario argentino El Clarín, en un texto donde destaca igualmente al portugués Cristiano Ronaldo.

La página digital 20Minutos, de España, afirmó que en la gala del Thêatre Chatelet, de París, el argentino subirá al escenario para recoger su sexto

galardón y convertirse en el que más veces lo ha ganado en la historia, rompiendo así el empate con Ronaldo.

Prensa Libre, de Guatemala, señaló que el capitán del fc Barcelona tiene el Balón de Oro al alcance, mientras Mundo Deportivo, también de España, anunció que una delegación de France Football viajó hace unos días a la Ciudad Condal para realizarle un video al crack sudamericano.

Messi, quien este año ya recogió el trofeo The Best, otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), agregaría el reconocimiento a los alcanzados en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

Los máximos ganadores históricos del Balón de Oro son los propios Messi y Ronaldo, ambos con cinco agasajos, el francés Michel Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten, todos con tres reconocimientos individuales.

(Tomado de Granma)

