Matanzas versus Camagüey, reto por la corona beisbolera

Cuba. – La selección de Matanzas ganó hoy el segundo boleto a la final de la Serie Nacional de Béisbol, luego de vencer 11 carreras por 6 a Las Tunas.

Así, los Cocodrilos dominaron esta semifinal 3 victorias por 1, ganando todos sus juegos consecutivamente, los dos últimos frente al graderío lleno de su estadio Victoria de Girón.

Aunque no lanzó a gran nivel, Yoanni Yera se llevó el triunfo, para desquitarse del resultado en el primer choque frente a Carlos Juan Viera; a excepción de José Ángel García, los relevistas tuneros no cumplieron.

Ante el jonrón inicial de Danel Castro, la tanda de los matanceros respondió con 14 jits, y cosecha de 10 anotaciones en el primer tercio de juego; Matanzas enfrentará a Camagüey desde el sábado en la disputa del título.

