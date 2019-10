Matanzas iguala repechaje con Sancti Spíritus

Cuba. – Un amplio despliegue ofensivo y una excelente labor de Yoannys Yera, brindaron hoy el éxito a Matanzas por nocao de 11 carreras por 0 frente a Sancti Spíritus, para igualar a una victoria el reto de comodines.

En el primer juego de los Cocodrilos como anfitriones, Yera lanzó los 7 capítulos donde apenas le batearon 4 jits; en el duelo de zurdos, Yamichel Pérez sufrió el revés.

El ataque de los matanceros firmó sentencia desde el tercer episodio cuando anotaron 7 veces; Erisbel Arruebarruena aportó un jonrón, además resaltaron en la ofensiva Eduardo Blanco y Jefferson Delgado.

Este miércoles a las 10 de la mañana, se realizará el tercer y decisivo juego entre Matanzas y Sancti Spíritus, para definir quién avanza a la segunda fase de la Serie Nacional; luego, a las 2 de la tarde, llegará el segundo reto entre Industriales y Granma.

