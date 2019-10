Matanceros acceden a la segunda fase del béisbol cubano

Matanzas, Cuba. – El equipo de Matanzas celebró ante su público el pase a la segunda fase de la Serie Nacional, con victoria de 9 carreras por 4 frente a Sancti Spíritus.

Por segunda jornada, Erisbel Arruebarruena conectó un vuelacercas, está vez en el tercer inning para abrir el marcador, y aunque los espirituanos mantuvieron la tensión en los dos primeros tercios, el poder de los Cocodrilos impuso sentencia.

Al inicio del séptimo capítulo, los matanceros ganaban 4 a 3, pero cuadrangulares de Javier Camero y William Luis, ampliaron la ventaja con 5 anotaciones más; Camero fue expulsado por una celebración indebida.

Fue diverso el desfile de lanzadores por ambos equipos en el cierre de este duelo de comodines, el cerrador Armando Dueñas se llevó la victoria; en el ataque de los perdedores resaltaron Frederich y Geysel Cepeda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.