Más de cien espadistas en Copa del Mundo de La Habana

La Habana, Cuba. – Un total de 175 espadistas, entre ellas las 38 primeras del ranking mundial, animarán la Copa del Mundo de La Habana para damas, desde el próximo viernes y hasta el domingo.

De las competidoras inscriptas sobresalen las líderes del listado de la Federación Internacional de la disciplina Vivian Kong Man Wai, de Taipei de China y monarca de la justa habanera en 2011; y la china Sheng Lin, plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Cuba dependerá del equipo subtitular de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 integrado por Yamilka Rodríguez, Seily Mendoza y Dianelis González, a las que se une Yania Gavilán.

De ellas la mejor ubicada es Rodríguez, quien aparece en la posición 127 del escalafón y candidata a conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la eliminatoria de Panamá.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.