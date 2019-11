Leslie Amat por boleto a Tokio 2020

La cubana Leslie Amat no ceja en su propósito de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y para ello ganó puntos en la Copa del Mundo de Triatlón de República Dominicana.

Nuestra mejor exponente se ubicó en el puesto 35 entre 65 competidoras, con crono de 1 hora, 38 minutos y 14 segundos, con un circuito con apertura y cierre en la Marina Naval de San Souci.

Amat, de 27 años de edad, cumplió su oncena competencia de la temporada, la cual inició en el Iberoamericano de La Habana, en febrero, cuando conquistó la presea de plata. Ese mismo podio lo repitió en junio en la Copa América acogida por la ciudad colombiana de Santa Marta.

Leslie finalizará su quehacer en la Copa Continental de Triatlón de Formosa, en Argentina, el 17 venidero.

