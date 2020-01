La juventud en la vanguardia de semifinal de ajedrez

Holguín, Cuba.- La juvenil camagüeyana Ineymig Hernández y la talentosa escolar matancera Lianet Mercedes Díaz lideran la Semifinal Nacional de Ajedrez, con sede en Holguín.

Según la información del árbitro Osmani Pedraza, ambas ganaron este domingo en la tercera ronda para acumular 2 y medio, Ineymig venció a la santiaguera Mayra Cabrera, y Lianet a la granmense Jennys Soler.

En la jornada trascendió el primer resultado positivo de la mejor rankeada, Yoana González, quien superó a la campeona juvenil Ana Bárbara Sierra; mientras que la veterana Zirka Frómeta igualó con Amanda Muñiz y marcha en la 6ta plaza.

El certamen premia a las 4 mejores con el pase a la final del Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez, que iniciará el 28 de enero, en la propia Ciudad de los Parques.

