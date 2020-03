Insiste el INDER en medidas para hacer frente al coronavirus

La Habana, Cuba. – En conferencia de prensa realizada este jueves, Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina del Deporte, destacó los objetivos del organismo para fortalecer la vigilancia frente a la pandemia del coronavirus.

El directivo subrayó que entre las acciones a ejecutar destacan la observación, toma de temperatura y la oportuna remisión a los centros sanitarios designados por el Ministerio de Salud Pública para atender a los casos sospechosos.

La capacitación del personal respecto a los síntomas de la Covid-19 y la desinfección adecuada en todos los centros deportivos también forman parte del plan del organismo.

Desde este viernes comenzarán además, las audiencias sanitarias en los centros educativos deportivos, con la presencia de especialistas que brindarán toda la información de cómo enfrentar el coronavirus.

