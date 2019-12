Industriales gana último boleto a semifinales del béisbol

La Habana, Cuba. – El equipo de Industriales venció hoy al de Cienfuegos en el primero de dos juegos pactados para la jornada, y así obtuvo el cuarto y último pasaje rumbo a las semifinales en la Serie Nacional de Béisbol.

Los Leones capitalinos ganaron por remontada, 6 carreras por 5, gracias a racimo de 5 anotaciones en el sexto y penúltimo inning, donde tuvieron complicidad en errores de la defensa cienfueguera.

El éxito correspondió al relevista Frank Herrera, mientras que Andy Rodríguez lanzó el último capítulo sin ningún peligro, para acuñar su salvamento número 17 de la campaña; Miguel Lahera sufrió el revés.

Industriales puede mejorar en el escalafón final; de manera automática quedó eliminado Santiago de Cuba, que hoy tiene cita frente a Camagüey, selección que pugna por el liderazgo frente a tuneros y matanceros.

