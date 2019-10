Hoy selección de refuerzos en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Hoy a las 07:00 de la noche iniciará uno de los juegos más trascendentales en la Serie Nacional de Béisbol, pero no se ejecutará en un estadio, ni con lanzamientos, batazos o fildeos.

Será el juego de estudio y riesgo para escoger refuerzos, luego para llamar a los relevos de ausentes por el torneo Premier 12, apuestas cuyos resultados se medirán a largo plazo y que pueden definir los 4 elencos sobrevivientes hacia los play-off del campeonato cubano de béisbol.

Serán dos rondas ordenadas, el resto por sorteo; en la primera iniciará el pedido Matanzas, luego Industriales, Cienfuegos, Las Tunas, Camagüey y Santiago; en la segunda vuelta se invertirá el orden.

Recordamos que este jueves Industriales ganó el sexto cupo a la segunda fase al vencer 13 carreras por 3 a Granma en serie de comodines, pero la intermitente variación de desempate ahora le privó de iniciar la solicitud de refuerzos.

