Geydy Grey, el boxeo y la misión de impartir justicia

Cuba. – La loable actuación de la guantanamera Geydy Grey sobre el cuadrilátero, le posibilitó alzarse con la nominación de Mejor Árbitro, en la edición 58 del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón.

Grey comentó sentirse muy feliz con esa designación, porque tuvo mucho trabajo, tanto encima ring como en rol de jueza, y eso fue un premio a la buena preparación que hizo para su intervención en el certamen.

Añadió que pasó varios cursos provinciales y nacionales, y actualmente posee la categoría internacional Una Estrella, que concede la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, con la cual puede intervenir en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

La guantanamera concluyó que al principio es difícil subirse al ring, pero se empieza como jueza, luego se asiste a los sparrings y se va perdiendo el miedo escénico, pues son una flor entre tantos hombres.

