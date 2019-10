Estrellas del béisbol cubano brillarán en Camagüey

La Habana, Cuba. – En medio del entusiasmo reinante en la afición y el decisivo respaldo de las autoridades de Camagüey, las autoridades del béisbol cubano anunciaron hoy las nóminas llamadas a protagonizar el Juego de las Estrellas de la 59 Serie Nacional.

Merecidamente motivada por el desempeño de un equipo ya asegurado para la siguiente fase, esa provincia se apresta a tributar un escenario a la altura de las expectativas generadas y trabaja en la creación de todas las condiciones.

Un despacho de la Agencia Cubana de Noticias precisa que el director de deportes, Mario Núñez Caballero, dijo en conferencia de prensa que la selección de refuerzos transcurrirá la noche del próximo viernes en el Centro de Convenciones Santa Cecilia.

Añadió que el entorno de la céntrica Plaza de los Trabajadores se dotará de condiciones para que la población disfrute de ese momento, junto a ofertas gastronómicas, de manera que se convierta en una fiesta.

Recordó que las pruebas de habilidades y el partido entre veteranos serán el sábado 19, y el domingo se realizará el esperado Juego de las Estrellas, a partir de las 2:00 de la tarde, siempre en el parque Cándido González.

En las dos noches iniciales en distintos sitios de la ciudad se ofrecerán agasajos a los participantes, y para el domingo prevén uno más general en la Avenida Javier de la Vega, aledaña al estadio camagüeyano.

En la instalación se pintan las gradas y los pasillos, se mejora la ambientación y se aplican alternativas, con gradas móviles, para ampliar las capacidades.

Además de dos pancartas alegóricas al certamen, se instalarán par de pantallas gigantes, una dentro y otra fuera, esta última para que el público que no pueda acceder tenga la oportunidad de apreciar el juego en el entorno del estadio, aseveró Núñez Caballero.

EQUIPOS PARA EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS

Occidentales

Receptores: Andy Cosme (ART) y Richel López (CFG)

Jugadores de cuadro: William Saavedra (PRI), Dayán Garcia (ART), Pavel Quesada (CFG), Luis Vicente Mateo (CFG), César Prieto (CFG), Jefferson Delgado (MTZ) y Yasiel Santoya (MTZ).

Bateador designado: Yordanis Samón (IND)

Jardineros: Alberto Calderón (IJV), Lázaro Emilio Blanco (PRI), Frederich Cepeda (SSP), Yusniel Ibáñez (CFG) y Yasniel González (MAY).

Lanzadores: Yankiel Mauri (SSP), Miguel Ángel Lastra (IJV), Yasmany Insua (CFG), Jonder Martínez (MTZ), Bryan Chi (IND), Bladimir Baños (IND), Yaifredo Domínguez (PRI), Andy Rodríguez (PRI), José Ángel García (ART), Yaniesqui Duardo (SSP).

Director: Alain Álvarez Moya (CFG). Auxiliares: José Hernández (MTZ), Erlys Garrido (IND). Entrenador de picheo: Raisel Sánchez (PRI). Delegado: Leonardo Goire (DNB).

Orientales

Receptores: Yosvani Alarcón (LTU) y Félix Carbonell (GTM).

Jugadores de cuadro: Denis Peña (LTU), Carlos Benítez (GRA), Yordanis Alarcón (LTU), Alexander Ayala (CAM), Adriel Labrada (SCU), Ricardo Ramos (SCU) y Humberto Bravo (CAM).

Bateador designado: Edilse Silva (SCU).

Jardineros: Raico Santos (GRA), Maikel Cáceres (HOL), Yoelkis Guibert (SCU), Rudens Sánchez (SCU) y Loidel Chapellí (CAM),

Lanzadores: Freddy Asiel Álvarez (VCL), Yudiel Rodríguez (LTU), Carlos Juan Viera (LTU), Frank Madans (CAM), Carlos Font (SCU), Alberto Bicet (SCU), Carlos Santiesteban (HOL), Carlos Santana (GRA), Alberto Pablo Civil (LTU) y Yasmani Hernández (VCL).

Director: Eriberto Rosales (SCU). Auxiliares: Dario Cid (CAM) y Abeysi Pantoja (LTU). Entrenador de pitcheo: Ormani Romero (SCU). Delegado: Roberto González (DNB).

JUEGO DE VETERANOS

Occidentales

Receptores: Lázaro Arturo Castro (ART) y Juan Manrique (MTZ)

Jugadores de cuadro: Eriel Sánchez (SSP), Daniel Lazo (PRI), Doelsys Linares (LHA), Rolando Méndez (ART), Juan Carlos Torriente (MAY), Onel Olivera (PRI), Alexander Ramos (IJV), Miguel Rojas (SSP) y Omar Linares (PRI).

Jardineros: Orlis Luis Díaz (IJV), Vaisel Acosta (MTZ), Wilfredo Sánchez (MTZ), Dionel Reyes (IJV), José Manuel Rodríguez (ART) y Lázaro Junco (MTZ).

Lanzadores: Pedro Luis Lazo (PRI), Norberto González (CFG), Lázaro de la Torre (LHA), Adiel Palma (CFG), Omar Ajete (PRI), Rene Espín (LHA), Lázaro Valle (LHA), Rogelio García (PRI) e Ifreidy Coss (SSP).

Director: Rigoberto Rosique (MTZ). Entrenadores: Juan “Coco” Gómez (LHA), Félix Isasi (MTZ), Antonio González (HAB) y Gaspar “Curro” Pérez (MTZ).

Orientales

Receptores: Ariel Pestano (VCL), Eddy Suárez (HOL) y Roberto Borrero (GTM).

Jugadores de cuadro: Loidel Chapellí (CAM), Jesús Ruiz (GTM), Sergio Quesada (CAM), Evenecer Godínez (SCU), Leonel Moa (CAM), Orlando González (CAM), Luis Ulacia (CAM) y Yorelvis Charles (CAV).

Jardineros: Reinaldo Fernández (CAM), Ermidelio Urrutia (LTU), Jorge García (SCU), Ibrahim Fuentes (GRA), Héctor Salomón (HOL) y Osmani Urrutia (LTU).

Lanzadores: Omar Luis Martínez (CAM), George Díaz (GTM), Fernando Tejeda (CAM), Pedro Luis Palma (GRA), Luis Campillo (CAM), Felipe Fernández (CAM), Ormani Romero (SCU) y Eliecer Montes de Oca (VCL), Regino Robaina (CAV).

Director: Felipe Sarduy (CAM). Entrenadores: Francisco Escaurido (SCU), Roberto Valdés (SCU) y Lázaro Santana (CAV). Delegado: Heriberto Corbea (DNB).

PROGRAMA

Sábado 19 (2:00 p.m.): Pruebas de habilidades y juego de veteranos.

Domingo 20 (2:00 p.m.): Derby de jonrones y Juego de las Estrellas.

