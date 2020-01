Eliminado espadachín cubano Reytor en Grand Prix de Doha

Doha, Catar. – El cubano Yunior Reytor quedó este viernes eliminado y sin opciones de incluirse ente los 64 mejores, en el Grand Prix de espada con sede en Doha, Catar, hasta el día 26, un torneo que agrupa a más de 200 espadachines.

Reytor, medallista de plata en la Copa del Mundo Peter Bayonki que acogió Vancouver, Canadá, en 2017, alcanzó tres victorias con igual cantidad de derrotas en la poule eliminatoria número 22, según refleja el sitio oficial de la Federación Internacional de Esgrima.

Después, en la fase preliminar de 256, el atleta de Cuba perdió por la mínima 14-15 ante el polaco Radoslaw Zawrotniak, lo que le impidió avanzar a la etapa de 128 e intentar seguir sumando puntos para el ranking mundial.

El santiaguero, quien lideró al equipo cubano de espada campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, llegó a esa lid ubicado en el puesto 42 del escalafón universal, en el que acumula 41,3 unidades.

Con esa actuación, más discreta de lo esperado, si bien mantiene sus opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Reytor no pudo sumar unidades para el listado del orbe.

El espadachín se estrenó la presente temporada incluyéndose en la tabla de los 64 mejores tiradores en la Copa del Mundo organizada en Heidenheim, Alemania, en la primera quincena del actual mes de enero.

En ese certamen venció en cuatro de los cinco combates de la ronda preliminar, para luego superar 15-8 al español Diego Calderón y en la etapa de 128 al ruso Pavel Sukhov por 15-12.

Luego, por el pase a la fase de los 32 más destacados, cayó 10-15 ante el francés Mathias Biabiany, aunque ahí sí logró el objetivo de puntuar para el ranking.

(Tomado de la ACN)

