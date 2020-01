Doce mujeres por la corona del ajedrez

Holguín, Cuba.- El próximo miércoles será el punto de arrancada para las 12 aspirantes a la corona del ajedrez cubano en el 2020, un certamen que además del lógico atractivo de conseguir el triunfo ofrecerá como incentivo un puesto seguro en el equipo a la Olimpiada Mundial.

Por eso se convertirán en dos las metas a conseguir en una cita que vuelve a la ciudad de Holguín y tiene entre sus protagonistas a no pocas consagradas, algunas veteranas en cuanto a conseguir liderazgos en casa.

La de mayor experiencia en este sentido es la santiaguera Maritza Arribas, apta para volver a intentarlo esta vez, pese a que no lo consigue desde el 2015.

La holguinera Lisandra Llaudy, la pinareña Yerisbel Miranda y la veterana santiaguera Zirka Frómeta son las restantes con alegrías máximas en estos clásicos entre quienes actuarán esta vez en la Ciudad de los Parques.

