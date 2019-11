Dedican homenaje a Glorias del Deporte en Matanzas

Matanzas, Cuba. – En ocasión de las actividades por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación, los matanceros honran a figuras relevantes de ese movimiento en la provincia, entre ellas a las Glorias del Deporte Revolucionario.

Durante la jornada de agasajos, se reconocerán además a los participantes en justas internacionales y las Series de Béisbol, entre ellos fundadores y los jóvenes refuerzos del equipo, al constituir esas lides las más vitoreadas por el pueblo.

También recibirán el cariño de los matanceros en ocasión del 19 de noviembre, los colaboradores en naciones hermanas, y que en las diferentes comunidades del país impulsan el desarrollo del deporte para todos.

Las festividades por la efeméride en el territorio yumurino, contemplan el reconocimiento de la familia a los entrenadores y docentes que se desempeñan en la formación de atletas.

