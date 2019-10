Cubanos llevan al triunfo al Softbank en Liga japonesa

Japón. – Un jonrón solitario del cubano Yurisbel Gracial y 3 carreras empujadas por su compatriota Alfredo Despaigne, colocaron a los Halcones de SoftBank a un paso de ganar la Serie de Japón 2019, luego de derrotar 6 a 2 a los Gigantes de Yomiuri.

Los Halcones pegaron 7 hits, y el matancero Gracial, que comenzó el juego en el jardín derecho, sumó su segundo cuadrangular y su tercer remolque de la final en 5 visitas al plato, para reducir su promedio a 333.

Entretanto, el granmense Despaigne, que fue el jardinero izquierdo titular de SoftBank en el partido, conectó sus dos primeros imparables de la serie en tres turnos al bate.

Por otra parte, el también cubano Liván Moinelo no permitió hits ni carreras en un episodio de relevo de picheo y para mañana está previsto otro encuentro de los Halcones de SoftBank contra los Gigantes de Yomiuri.

