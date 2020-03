Cuba sub-campeón en Clasificatorio de Béisbol Sub-23

La Habana, Cuba. – Nicaragua venció a Cuba con marcador de una a cero este domingo en Managua, y se coronó campeón del torneo clasificatorio para el Mundial Sub-23 de México 2020, de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

La selección nicaragüense superó a la cubana en un juego cerrado, que fue definido en la tercera entrada, con un imparable de la estrella local, Jesús López, que envió hacia el plato al corredor Benjamín Alegría.

Nicaragua concluyó con una marca invicta en 9 partidos, incluyendo dos blanqueadas sobre la poderosa Cuba. Los anfitriones también destacaron al colocar a 5 peloteros en el equipo Todos Estrellas del torneo, de un total de 9 posibles.

En el juego por el tercer lugar, Venezuela aplastó a Colombia con pizarra de 9 carreras a cero, lo que le dio la medalla de bronce, pero también el tercer cupo disponible para América en el Mundial de México.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.